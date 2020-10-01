Son Dakika | Kırklareli'nde yıldırım isabet eden yabancı uyruklu çoban öldü
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Son Dakika | Kırklareli'nde yıldırım isabet eden yabancı uyruklu çoban öldü

01.10.2020 09:31 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:34
Son Dakika | Kırklareli'nde yıldırım isabet eden yabancı uyruklu çoban öldü

Gelen son dakika haberine göre Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yıldırım isabet eden yabancı uyruklu çoban hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yıldırım isabet eden yabancı uyruklu çoban hayatını kaybetti.

Çavuşköy'de Afganistan uyruklu çoban A.M'nin hayvanları otlatmak için ayrıldığı ağıla bir daha dönmemesi üzerine sürü sahibi G.K. durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Merada yapılan aramada, çoban A.M. yerde hareketsiz halde bulundu.

Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, çobanın yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Çobanın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Babaeski Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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