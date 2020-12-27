Son dakika: Kırklareli'nde Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
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Son dakika: Kırklareli'nde Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

27.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 27.12.2020 10:52
Son dakika: Kırklareli'nde Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye'de olduğu gibi Kırklareli'nde de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye'de olduğu gibi Kırklareli'nde de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kentte kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar, Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ni arayarak zaruri ihtiyaçlarını yazdırıyor.

Merkez tarafından görevlendirilen grup, vatandaşların alışverişi yaparak, evlerine teslim ediyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, ihtiyaç duyan vatandaşların mağdur olmaması için Vefa Sosyal Destek Grubu'nun her zaman görev başında olduğu belirtildi.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğu aktarılan açıklamada, tedbir ve kurallara riayet ederek evlerinden çıkmayan vatandaşlara teşekkür edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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