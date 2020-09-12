Son dakika! Kırklareli'nde uyuşturucuyla yakalanan 9 kişi gözaltına alındı
Son dakika gündem haberine göre Kırklareli'nde jandarma ekipleri, uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
12.09.2020 10:05 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:09
Kırklareli'nde jandarma ekipleri, uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarma ekiplerince Vize ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yol ve asayiş uygulaması yapıldı.
Ekipler, Aksicim köyü ile Kıyıköy Liman mevkilerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında, şüphelilerin üzerileri ile araçlarında arama gerçekleştirdi.
Uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 2 kilo 95 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
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Kaynak: AA