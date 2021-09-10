Son dakika: Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika: Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika: Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Kırklareli'nde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobildeki A.B, Ç.B. ve H.T. kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerin otomobilden dışarıya attıkları poşette 200 gram skunk ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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