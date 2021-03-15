Son dakika! Kırklareli'nde telef olan ineği satan besici ile satın alan kasap gözaltına alındı
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Son dakika! Kırklareli'nde telef olan ineği satan besici ile satın alan kasap gözaltına alındı

15.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:13
Son dakika! Kırklareli'nde telef olan ineği satan besici ile satın alan kasap gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Kırklareli'nde hastalıktan telef olan ineği satan besici ile ineği satın alan kasap yakalandı.

Kırklareli'nde hastalıktan telef olan ineği satan besici ile ineği satın alan kasap yakalandı.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Davutlu köyünde besicilik yapan kişinin hastalıktan telef olan ineği sattığı bilgisine ulaşan jandarma çalışma başlattı.

S.G'nin ineği kasap E.S'ye 2 bin 500 liraya sattığı tespit edildi.

E.S'ye ait kamyon kasasında başı gövdesinden ayrılmış olarak bulunan inek Lüleburgaz Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince gömülerek imha edildi.

Olayla ilgili S.G. ve E.S. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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