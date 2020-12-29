Son Dakika | Kırklareli'nde tankerdeki oksijen sızıntısını gaz zanneden vatandaşlar tedirginlik yaşadı
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Son Dakika | Kırklareli'nde tankerdeki oksijen sızıntısını gaz zanneden vatandaşlar tedirginlik yaşadı

29.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:05
Son Dakika | Kırklareli'nde tankerdeki oksijen sızıntısını gaz zanneden vatandaşlar tedirginlik yaşadı

Son dakika gündem haberine göre Kırklareli'nde park halinde bulunan tankerdeki oksijen sızıntısını gaz olarak değerlendiren vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kırklareli'nde park halinde bulunan tankerdeki oksijen sızıntısını gaz olarak değerlendiren vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi TOKİ Camisi'nin önünde park halindeki 41 HF 034 plakalı tankerdeki sızıntının gaz kaçağı olduğunu düşünen vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekibi tankerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bu sırada tankerin şoförü Nurettin Güngör, aracın yanına gelerek tankerde oksijen olduğunu belirtti.

Güngör, ardından tankerde oluşan basıncı azaltarak, sızıntıyı önledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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