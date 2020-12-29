Son Dakika | Kırklareli'nde tankerdeki oksijen sızıntısını gaz zanneden vatandaşlar tedirginlik yaşadı

Son dakika gündem haberine göre Kırklareli'nde park halinde bulunan tankerdeki oksijen sızıntısını gaz olarak değerlendiren vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.