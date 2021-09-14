Son dakika... Kırklareli'nde silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika... Kırklareli'nde silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Son dakika... Kırklareli'nde silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Karahalil beldesinde F.E'nin alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı O.C'yi silah ile yaraladığının belirlendiği ifade edildi.

Olayın ardından jandarma ekiplerinin teknolojik cihazlardan da istifade ederek şüpheli F.E. ve şüpheliye yardım eden iki kişinin tespit edildiği kaydedildi.

Şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Kırklareli'nde silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
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