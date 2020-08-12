Son dakika... Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Son dakika haberlerine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nergis Sokak'ta 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği İlhan Bakırcı (52), kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kavgada saçmaların isabet ettiği biri çocuk 2 kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan U.Ö, O.B.E. ve O.Ç, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA