Son Dakika: Kırklareli'nde sıcaktan bunalan çocuklar derede serinliyor
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Son Dakika: Kırklareli'nde sıcaktan bunalan çocuklar derede serinliyor

Son dakika güncel haberi: Hava sıcaklığının 31 dereceyi bulduğu Kırklareli'de sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için dere ve göllerin yolunu tutuyor.

Son Dakika: Kırklareli'nde sıcaktan bunalan çocuklar derede serinliyor
30.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:27

Hava sıcaklığının 31 dereceyi bulduğu Kırklareli'de sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için dere ve göllerin yolunu tutuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir evlerinden çıkmayan çocuklar, sıcak havanın etkisiyle kendilerini serinleyebilecekleri gölgelik alanlara, dere ve göllerin serin sularına bırakmaya başladı.

Hava sıcaklığının 31 dereceyi bulduğu kentte Şeytan Dere'ye giden çocuklar, günün büyük bölümünü yüzerek geçiriyor.

Çocuklardan Doğan Şentürk, AA muhabirine, sıcak havadan bunaldıkları için derede serinlemeye çalıştıklarını belirterek, "Derede hem serinliyoruz hem de arkadaşlarımızla oyunlar oynayarak eğleniyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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