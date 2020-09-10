Son dakika... Kırklareli'nde sahte para operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Son dakika... Kırklareli'nde sahte para operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Kırklareli'nde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı öne sürülen zanlı suçüstü yakalandı.

Son dakika... Kırklareli'nde sahte para operasyonunda bir şüpheli yakalandı
10.09.2020 10:17 | Son Güncelleme: 10.09.2020 10:20

Kırklareli'nde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı öne sürülen zanlı suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesine bağlı Pazarlı köyünde piyasaya sahte para sürüldüğü bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda Ö.Ş'yi suçüstü yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında ve evinde 100'er liralık banknotlar halinde 16 bin 100 lira tutarında sahte para, iki ruhsatsız silah, bir av tüfeği, 50 mermi ile 20 gram esrar ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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