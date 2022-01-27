Son dakika! Kırklareli'nde sahte para operasyonunda 2 kişi yakalandı - Haberler
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Son dakika! Kırklareli'nde sahte para operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA, Özgün Tiran - Güncel
Son dakika! Kırklareli'nde sahte para operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi... Kırklareli'nde piyasaya sahte para sürmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde piyasaya sahte para sürmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Kavaklı beldesinde piyasaya sahte para sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

KOM ekiplerince yapılan çalışmada İ.B. ve H.K'nın bakkal ile restorandan alışveriş yaparak sahte 100 liralık banknotlar verdiği tespit edildi.

Operasyonda yakalanan İ.B. ve H.K'nın üst aramalarında 100 liralık 2 sahte banknot ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Özgün Tiran - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Kırklareli, Güncel, Haber

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