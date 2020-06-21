Son Dakika: Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Son dakika haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Son Dakika: Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
21.06.2020 22:05 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:14

Kırklareli'nin Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Lüleburgaz ilçesinin Kocasinan Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi, su birikintisi nedeniyle kısa süre trafiğe kapandı.

Araç kuyruğu oluşan caddede itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

Pınarhisar'dan Vize ilçesine ulaşımın sağlandığı yolda da bazı araçların sürücüleri su birikintisinde ilerlemekte zorlandı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü Pınarhisar ilçesinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Sağanakta zarar gören Dere, Beylik ve Balıklı mahallelerini gezerek esnaf ve vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pınarhisar ilçesinde metrekareye saatte 80 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Vali Bilgin, vatandaşların yaralarını sarmak için çalışma başlattıklarını anlatarak, "Sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerinde hasar meydana geldi. Son dönemde Marmara Bölgesi'nin genelindeki yağışların ilimizi çok etkilediğini görüyoruz. Belediyemizle, tüm birimlerimizle 24 saat esaslı vatandaşlarımıza yardım ediyoruz. Çok şükür can kaybımız, yaralımız yok." dedi.

Son bir haftada bölgede ciddi yağışların görüldüğünü vurgulayan Osman Bilgin, "Vatandaşlarımızın evlerinin altlarını, aynı zamanda iş yerlerini su bastığını görüyoruz. Makineler kullanarak vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Pınarhisar halkımıza geçmiş olsun. Bu yağışın çarşamba gününe kadar süreceği uyarıları var. Vatandaşlarımız tedbirlerini mutlaka alsınlar." diye konuştu.

Öte yandan, sağanak nedeniyle Pınarhisar-Lüleburgaz ile Pınarhisar-Vize kara yolları kısa süreliğine trafiğe kapandı. Bazı cadde ve sokaklarda da çökme meydana geldi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Haber
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Haber
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Son Dakika: Sel suları nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Sel suları nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi Haber
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir Haber
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri...
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Maçta 3. gol de geldi, G.Saray 3 dakikada öne geçti
Maçta 3. gol de geldi, G.Saray 3 dakikada öne geçti
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Kaçak pavyon baskınında 36 kişiye 113 bin lira ceza kesildi
Kaçak pavyon baskınında 36 kişiye 113 bin lira ceza kesildi
Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı
Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Polisin abdest alan yaşlı adamın çoraplarını ve ayakkabısını giydirmesi beğeni topladı
Polisin abdest alan yaşlı adamın çoraplarını ve ayakkabısını giydirmesi beğeni topladı
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
Yasmin Erbil eleştirilere aldırmıyor! Göğsünün altındaki beni paylaştı
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
Binanın üzerine düşen yıldırım anbean kamerada! Evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Halife Hafter Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Bülent Uygun Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Kadın Şehit Bodrum
Şu an buradasınız: Son Dakika: Kırklareli'nde sağanak etkili oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 22:14:05. #1.14#
title