Son dakika... Kırklareli'nde otomobil yangını
Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
23.08.2020 09:17 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:28
Kırklareli'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Utku Sitesinde Ekrem Şahin'e ait 39 AY 339 plakalı park halinde otomobilden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.
Otomobilde maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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Kaynak: AA