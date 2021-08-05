Son dakika: Kırklareli'nde orman yangınlarına karşı temizlik yapıldı
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Son dakika: Kırklareli'nde orman yangınlarına karşı temizlik yapıldı

Son dakika: Kırklareli'nde orman yangınlarına karşı temizlik yapıldı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kırklareli'nde orman ve mesire alanlarda yangına karşı önlemler arttırıldı.

Kırklareli'nde orman ve mesire alanlarda yangına karşı önlemler arttırıldı.

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli Valiliğince orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 31 Ağustos tarihine kadar yasaklanmasının ardından kentteki Karahıdır ve Walldorf korusu girişlerini kapatarak, uyarı levhaları astı.

Ekipler, zaman zaman ormanlık alanda denetimlerde bulunuyor.

Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler ekipleri de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle özellikle yangına neden olabilecek atıkların toplanması amacıyla temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipler, ormanlık ve mesire alanlarında yangın riskini arttıran kırık cam parçalarını topladı.

Son dakika: Kırklareli'nde orman yangınlarına karşı temizlik yapıldı
Son dakika: Kırklareli'nde orman yangınlarına karşı temizlik yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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