Son Dakika | Kırklareli'nde muhtarlar toplantısı yapıldı
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Son Dakika | Kırklareli'nde muhtarlar toplantısı yapıldı

Son dakika gelişmesine göre Kırklareli Valisi Osman Bilgin, muhtarlarla bir araya geldi.

Son Dakika | Kırklareli'nde muhtarlar toplantısı yapıldı
22.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:28

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında, İl Emniyet Müdürülüğünü tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya, kurum müdürleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, tüm muhtarların önemli görevler yerine getirdiğini söyledi.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında muhtarların özveriyle çalıştıklarını dile getiren Bilgin, tüm muhtarlara teşekkür etti.

Salgının yayılma hızının azalmasında muhtarların önemli rol üstlendiklerini anlatan Bilgin, tedbirlerin eden bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Muhtarların vatandaşlar ile kamu kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Bilgin, vatandaşların dertlerine, sıkıntılarına yerinde çözüm üretmeye çalıştıklarını belirtti.

Bilgin, özellikle hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde su kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Vali bilgin, daha sonra muhtarların istek ve sıkıntılarını dinledi.

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Kaynak: AA

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