Son Dakika | Kırklareli'nde motosikletten çıkarılan yılan, doğaya salındı
Son dakika güncel haberine göre Lüleburgaz ilçesinde motosikletin gidonundan çıkarılan yılan, doğaya bırakıldı.
22.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:23
Lüleburgaz ilçesinde motosikletin gidonundan çıkarılan yılan, doğaya bırakıldı.
Edirne Caddesi'nde park halindeki motosikletten yılan sarktığını fark eden polis, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı motosikletten çıkarttı.
Yılan, doğaya salındı.
Kaynak: AA