Son dakika: Kırklareli'nde midibüsün öğretmene çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika: Kırklareli'nde midibüsün öğretmene çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

26.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:10
Son dakika: Kırklareli'nde midibüsün öğretmene çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Edinilen son dakika haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anaokulu öğretmeninin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anaokulu öğretmeninin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 23 Şubat'ta Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi'nde Özgür D. idaresindeki 39 AKK 156 plakalı midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan anaokulu öğretmeni Nidem Sarsılmaz'a (24) çarptı.

Kazada yaralanan Sarsılmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından, Trakya Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis, sürücünün midibüs ile ters yöne girdiğini belirledi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Tarkan Cansu Dere Sinan Akçıl Serdar Ortaç
Spor Mustafa Er Hakan Kutlu Ersun Yanal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Kırklareli'nde midibüsün öğretmene çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 17:11:33. #1.14#
title