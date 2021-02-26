Son dakika: Kırklareli'nde midibüsün öğretmene çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Edinilen son dakika haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anaokulu öğretmeninin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde anaokulu öğretmeninin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 23 Şubat'ta Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi'nde Özgür D. idaresindeki 39 AKK 156 plakalı midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan anaokulu öğretmeni Nidem Sarsılmaz'a (24) çarptı.

Kazada yaralanan Sarsılmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından, Trakya Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis, sürücünün midibüs ile ters yöne girdiğini belirledi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen