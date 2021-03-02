Son dakika... Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 38 kişiye 117 bin 450 lira ceza verildi

Son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 38 kişiye 117 bin 450 lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 38 kişiye 117 bin 450 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Lüleburgaz, Babaeski, Pınarhisar, Demirköy ve Vize ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki iki günlük denetimlerinde maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş ve üzerindekilerin de aralarında bulunduğu 38 kişi tespit edildi.

Bu kişilere 117 bin 450 lira ceza uygulayan ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi yönünde anonslarla uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran