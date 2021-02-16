Son Dakika | Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza verildi

16.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:54
Son Dakika | Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza verildi

Gelen son dakika haberine göre Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 16 kişiye para cezası uygulandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 16 kişiye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Lüleburgaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki 2 günlük denetiminde, maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş üzeri vatandaşların da aralarında olduğu 16 kişi tespit edildi.

Bu kişilere toplam 50 bin 400 lira para cezası veren ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Hande Erçel Emina Jahovic
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza verildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 14:58:28. #1.15#
title