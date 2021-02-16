Son Dakika | Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza verildi

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 16 kişiye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Lüleburgaz, Babaeski ve Demirköy ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki 2 günlük denetiminde, maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş üzeri vatandaşların da aralarında olduğu 16 kişi tespit edildi.

Bu kişilere toplam 50 bin 400 lira para cezası veren ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran