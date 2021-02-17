Son Dakika | Kırklareli'nde kısıtlama saatinde bir işletmede toplanan 15 kişiye 47 bin 250 lira ceza verildi
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Son Dakika | Kırklareli'nde kısıtlama saatinde bir işletmede toplanan 15 kişiye 47 bin 250 lira ceza verildi

17.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:30
Son Dakika | Kırklareli'nde kısıtlama saatinde bir işletmede toplanan 15 kişiye 47 bin 250 lira ceza verildi

Son dakika gündem haberi... Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir işletmede toplanan 15 kişiye para cezası uygulandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir işletmede toplanan 15 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ilçesindeki Gazi Kemal Mahallesi'nde bir işletmede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, işletmede bulunan kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasında bir araya gelerek sigara ve alkol tükettiğini tespit etti.

İşletmedeki 15 kişiye kısıtlama saatlerinde sokağa çıktıkları gerekçesiyle toplam 47 bin 250 lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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