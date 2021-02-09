Son dakika! Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilere "sokağa çıkma kısıtlaması" cezası verildi
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Son dakika! Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilere "sokağa çıkma kısıtlaması" cezası verildi

09.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:14
Son dakika! Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilere

Son dakika haberi... Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 3 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesi ile Kışlacık köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, H.C.Z, M.C. ve A.A'yı suçüstü yakaladı.

Operasyonda madeni altın madalyon ile kaçak kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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