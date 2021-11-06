Son dakika haber: KIRKLARELİ - Gaziler ve şehit aileleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadı - Haberler
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Son dakika haber: KIRKLARELİ - Gaziler ve şehit aileleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Son dakika haber: KIRKLARELİ - Gaziler ve şehit aileleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

Son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde gaziler ve şehit aileleri, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde gaziler ve şehit aileleri, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Kırklareli Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Özsevimli, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkkan'ın yaptığı hakaretin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Türkkan'ın şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınayan Özsevimli, şunları kaydetti:

"Bu, asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler, milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyor. Bu değerli aileler, bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır. Bu saygısızlığı yapan kişi, şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz."

Kırklareli Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Çiftkardeşlar de Türkkan'ın sarf ettiği sözlerin özürle geçiştirilemeyeceğini dile getirdi.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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