Son dakika! Kırklareli'nde donmak üzereyken bulunan 2 sığınmacı tedavi altına alındı
Gelen son dakika haberine göre Kırklareli'nde donmak üzereyken jandarma ekiplerince bulunan 2 sığınmacı, hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nde donmak üzereyken jandarma ekiplerince bulunan 2 sığınmacı, hastaneye kaldırıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde devriye görevini sürdürürken, Suriye uyruklu 2 sığınmacıyı donmak üzereyken buldu.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen sığınmacılar, tedavi altına alındı.
Sığınmacıların ifadelerinde, Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını söyledikleri öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran