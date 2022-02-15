Son dakika... Kırklareli'nde doktora cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen başhekime 15 yıl hapis cezası - Haberler
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Son dakika... Kırklareli'nde doktora cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen başhekime 15 yıl hapis cezası

AA, Çınar Türkmen - Güncel
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Son dakika... Kırklareli'nde doktora cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen başhekime 15 yıl hapis cezası

Son dakika gündem haberi: Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde özel bir hastanede doktora ilaç ve alkol vererek cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen başhekim 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde özel bir hastanede doktora ilaç ve alkol vererek cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen başhekim 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.Ç. ile mağdur sıfatıyla yabancı uyruklu doktor V.E. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık A.Ç'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mağdur V.E, erkek arkadaşı ile ayrılması nedeniyle moralinin bozuk olduğunu, başhekim A.Ç'nin kendisine ilaç verdiğini belirtti.

Olay günü hastanede nöbetçi olduğu sırada A.Ç'nin kendisini odasına çağırdığını ve alkol içirdiğini ileri süren V.E, ilaç ve alkolün etkisiyle baş dönmesi yaşayarak kontrolünü kaybettiğini söyledi.

V.E, A.Ç'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü.

Taraf avukatlarının da savunma ve iddialarının ardından bir süre ara verilen duruşmada, Mahkeme Başkanı Alihan Orhan heyetin kararını açıkladı.

Mahkeme tutuklu sanık A.Ç'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 15 yıl hapis cezasına hükmetti.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Münir Karaloğlu, Kırklareli, Doktora, İlaç, Güncel, Haberler

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