Son dakika haber: KIRKLARELİ - Karlı yollar çocuklar için kayak pistine dönüştü
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Son dakika haber: KIRKLARELİ - Karlı yollar çocuklar için kayak pistine dönüştü

27.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:14

Son dakika haberleri... Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde çocuklar karın keyfini kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla çıkardı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde çocuklar karın keyfini kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla çıkardı.

Demirköy ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, çocuklar ise karın keyfini çıkardı.

Kar ve buzlanmanın olduğu yollarda çocuklar poşet, çuval ve kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi.

Zaman zaman kar topu oynayan çocukların mutluluğu renkli görüntüler oluşturdu.

Kayarken zaman zaman zor anlar yaşayan çocukların her şeye rağmen bu eğlenceden vazgeçmediği görüldü.

Çocuklardan Gökdeniz Koca, AA muhabirine, kahvaltı yaparak hemen arkadaşlarıyla dışarıya çıktığını söyledi.

Kar yağışı ile çok mutlu olduklarını anlatan Koca, kar yağışını çok özlediklerini ifade etti.

Çocuklardan Burak Demir ise sokaklar kayak keyfi yaptıklarını belirtti.

Kar yağışı nedeniyle ise ilçede bazı araçların yolda kaldığı görüldü.

Son dakika haber: KIRKLARELİ - Karlı yollar çocuklar için kayak pistine dönüştü
Son dakika haber: KIRKLARELİ - Karlı yollar çocuklar için kayak pistine dönüştü
Son dakika haber: KIRKLARELİ - Karlı yollar çocuklar için kayak pistine dönüştü
Son dakika haber: KIRKLARELİ - Karlı yollar çocuklar için kayak pistine dönüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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