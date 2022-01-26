Son dakika... Kırklareli'nde ağıl yangınında 9 küçükbaş hayvan telef oldu - Haberler
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Son dakika... Kırklareli'nde ağıl yangınında 9 küçükbaş hayvan telef oldu

Son dakika... Kırklareli'nde ağıl yangınında 9 küçükbaş hayvan telef oldu

Son dakika gündem haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 9 küçükbaş hayvan telef oldu.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 9 küçükbaş hayvan telef oldu.

Akçaköy'de Çetin Dağ'a ait ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın esnasında ağılda bulunan 121 küçükbaş hayvandan 9'u telef oldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Osman Bilgin'in talimatıyla hemen olay yerine gelerek incelemede bulunduklarını söyledi.

Son dakika... Kırklareli'nde ağıl yangınında 9 küçükbaş hayvan telef oldu

Son dakika... Kırklareli'nde ağıl yangınında 9 küçükbaş hayvan telef oldu

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

Lüleburgaz, Kırklareli, Yangın, Güncel, Haber

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