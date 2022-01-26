Son dakika... Kırklareli'nde ağıl yangınında 9 küçükbaş hayvan telef oldu

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 9 küçükbaş hayvan telef oldu.

Akçaköy'de Çetin Dağ'a ait ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın esnasında ağılda bulunan 121 küçükbaş hayvandan 9'u telef oldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Osman Bilgin'in talimatıyla hemen olay yerine gelerek incelemede bulunduklarını söyledi.