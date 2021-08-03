Son Dakika | Kırklareli merkezli 3 ilde 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı
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Son Dakika | Kırklareli merkezli 3 ilde 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı

Son Dakika | Kırklareli merkezli 3 ilde 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: KIRKLARELİ merkezli 3 ilçede düzenlenen operasyonda, sahte içki ve yapımında kullanılan kitlerle birlikte sahte bandroller ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

KIRKLARELİ merkezli 3 ilçede düzenlenen operasyonda, sahte içki ve yapımında kullanılan kitlerle birlikte sahte bandroller ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, 19 Ekim'de sahte içkiden 4 kişi hayatını kaybetti. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olaya yönelik başlattığı teknik ve fiziki takip sonucu 3 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Kırklareli ve Vize Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenlendi. İstanbul'un Silivri, Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kırklareli'nin Vize ilçesinde 4 adreste gerçekleştirilen operasyonda 250 litre sahte rakı, 1500 adet değişik içki firmalarına ait etiket, 600 boş şişe kapağı, 1200 adet TAPDK etiketli sahte bandrol, 500 adet Bulgaristan etiketli sahte bandrol, 100 adet alkol kiti, çok sayıda boş içki şişesi ile birlikte sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi, M.S., A.B. ve O.S. gözaltına alındı.Şüphelilerin sorguları sürüyor.


Son Dakika | Kırklareli merkezli 3 ilde 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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