Son dakika... Kırklareli'de maskesiz gezen 23 kişiye 20 bin 700 TL ceza Gelen son dakika haberine göre Kırklareli'nin Babaeski ve Vize İlçesinde maskesiz gezdikleri tespit edilen 23 kişiye toplamda 20 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

Kırklareli'nin Babaeski ve Vize İlçesinde maskesiz gezdikleri tespit edilen 23 kişiye toplamda 20 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra, Alpullu Beldesi ve Katranca köyünde, icra edilen devriye faaliyetleri esnasında, maskesiz dolaştığı tespit edilen 4 şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi kapsamında kişi başı 900 TL olmak üzere toplamda 3 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

Vize İlçesi Kıyıköy beldesinde de Kovid-19 korona virüs kapsamında icra edilen devriye faaliyeti esnasında, maskesiz olarak dolaşan 19 şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi kapsamında, kişi başı 900 TL olmak üzere toplamda 17 bin 100 TL idari para cezası uygulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA