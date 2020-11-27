Son dakika haber | Kırklareli'de doldurulmuş binlerce makaron bulundu
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Son dakika haber | Kırklareli'de doldurulmuş binlerce makaron bulundu

27.11.2020 01:05 | Son Güncelleme: 27.11.2020 01:10

Gelen son dakika haberine göre Kırklareli'de jandarma operasyonunda durdurulan bir araçta tütünle doldurulmuş binlerce makaron ele geçirildi.

Kırklareli'de jandarma operasyonunda durdurulan bir araçta tütünle doldurulmuş binlerce makaron ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılık olaylarına geçit vermiyor. Jandarma ekiplerince Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Soğucak Köyü yol ayrımı mevkiinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden araçta yapılan aramada 106 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 19 bin 600 adet boş makaron, 85 adet mükerrer kullanım için toplanmış bandrollü ve 5 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Olayda ele geçirilen malzemelere ise el konuldu. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'nca kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. - KIRKLARELİ

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Son dakika haber | Kırklareli'de doldurulmuş binlerce makaron bulundu
Son dakika haber | Kırklareli'de doldurulmuş binlerce makaron bulundu
Son dakika haber | Kırklareli'de doldurulmuş binlerce makaron bulundu
Son dakika haber | Kırklareli'de doldurulmuş binlerce makaron bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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