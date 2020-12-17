Son dakika... KIRKLARELİ - Bir kişi ağılda silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... KIRKLARELİ - Bir kişi ağılda silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

17.12.2020 19:49 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:54

Son dakika haberi: Kırklareli'nde bir kişi ağılda ölü bulundu.

Kırklareli'nde bir kişi ağılda ölü bulundu.

Yusuf Küllü'den (45) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada Küllü'nün Eriklice köyü Çınarlı mevkisindeki ağılda cesedini buldu.

Karın bölgesinden silahla vurulduğu belirlenen Küllü'nün cesedi, incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Son dakika... KIRKLARELİ - Bir kişi ağılda silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Son dakika... KIRKLARELİ - Bir kişi ağılda silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Son dakika... KIRKLARELİ - Bir kişi ağılda silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Son dakika... KIRKLARELİ - Bir kişi ağılda silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Erol Bulut Ersun Yanal Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ankara Kumluca Fenerbahçe Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... KIRKLARELİ - Bir kişi ağılda silahla vurulmuş olarak ölü bulundu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 19:54:11. #1.15#
title