Son dakika... KIRKLARELİ - Bir kişi ağılda silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
17.12.2020 19:49 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:54
Son dakika haberi: Kırklareli'nde bir kişi ağılda ölü bulundu.
Kırklareli'nde bir kişi ağılda ölü bulundu.
Yusuf Küllü'den (45) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada Küllü'nün Eriklice köyü Çınarlı mevkisindeki ağılda cesedini buldu.
Karın bölgesinden silahla vurulduğu belirlenen Küllü'nün cesedi, incelemelerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran