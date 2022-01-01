Kırım'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar patlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırım'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar patlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırım'da bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 8 bomba kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Kırım'da bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 8 bomba kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da farklı noktalarda 8 bomba bulundu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, halka zarar vermemesi için bombaların bulunduğu alanlarda giriş ve çıkışları kapattı. Kamyonlara yüklenen bombalar boş bir alana götürülerek kontrollü bir şekilde patlatıldı. Büyük bir gürültüyle patlayan bombalardan çıkan dumanlar metrelerce yüksekliğe ulaştı. Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kırım sakinleri tarafından fark edilen bombaların toplam 900 kilogram ağırlığında olduğu bildirildi. Yaşanabilecek bir facianın önüne geçildiği, bölgede başka bombaların olup olmadığına yönelik ekiplerin araştırmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kırım'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar patlatıldı

Kırım'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar patlatıldı

Kırım'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar patlatıldı

Kırım'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar patlatıldı

Kırım'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar patlatıldı

Kırım'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar patlatıldı

Kırım'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar patlatıldı

Kırım'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar patlatıldı

Kırım'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar patlatıldı

Son dakika haberleri: Bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberleri: Bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı

 Yeni yıla sağlık çalışanlarıyla giren Bakan Koca, salgında sevindirici noktaya değindi: Hastane yükümüzün düşük olması sevindirici

Yeni yıla sağlık çalışanlarıyla giren Bakan Koca, salgında sevindirici noktaya değindi: Hastane yükümüzün düşük olması sevindirici

 Biden'dan Putin'e Ukrayna konusunda uyarı ve gerginliği düşürme çağrısı

Biden'dan Putin'e Ukrayna konusunda uyarı ve gerginliği düşürme çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title