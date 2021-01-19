Son dakika... Kırıkkale'deki silahlı kavgada 3 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika... Kırıkkale'deki silahlı kavgada 3 şüpheli tutuklandı

19.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:02
Son dakika... Kırıkkale'deki silahlı kavgada 3 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'nin Delice ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Delice ilçesinde tartıştıkları 3 kişiyi av tüfeğiyle yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.E, İ.K, K.Y, S.A. ve B.K'nin Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Delice Adliyesine sevk edilen zanlılardan B.E, İ.K. ve K.Y. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, S.A. ve B.K. tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Tutuklanan zanlıların Çorum'da çeşitli suçlardan kaydı olduğu da belirlendi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde daha önce aralarında husumet bulunan K.Y, İ.K, B.E, S.A. ve B.K ile H.A. (40), İ.S.Ş. (41) ve M.A. (30), önceki gün Kırıkkale-Çorum kara yolu Akboğaz Köprüsü yakınlarında kavga etmiş, H.A, İ.S.Ş. ve M.A. av tüfeğiyle yaralanmıştı.

Kaçan 5 şüpheli, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Arslan Emre Taşdemir Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Kırıkkale'deki silahlı kavgada 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 11:13:27. #1.14#
title