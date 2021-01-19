Son dakika... Kırıkkale'deki silahlı kavgada 3 şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'nin Delice ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Delice ilçesinde tartıştıkları 3 kişiyi av tüfeğiyle yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.E, İ.K, K.Y, S.A. ve B.K'nin Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Delice Adliyesine sevk edilen zanlılardan B.E, İ.K. ve K.Y. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, S.A. ve B.K. tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Tutuklanan zanlıların Çorum'da çeşitli suçlardan kaydı olduğu da belirlendi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde daha önce aralarında husumet bulunan K.Y, İ.K, B.E, S.A. ve B.K ile H.A. (40), İ.S.Ş. (41) ve M.A. (30), önceki gün Kırıkkale-Çorum kara yolu Akboğaz Köprüsü yakınlarında kavga etmiş, H.A, İ.S.Ş. ve M.A. av tüfeğiyle yaralanmıştı.

Kaçan 5 şüpheli, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen