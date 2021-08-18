Son dakika... Kırıkkale'deki kazanın acısı Kuşadası'na düştü
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Son dakika... Kırıkkale'deki kazanın acısı Kuşadası'na düştü

Son dakika... Kırıkkale'deki kazanın acısı Kuşadası'na düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Geçtiğimiz günlerde Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil kaza yapmış, kazada 4 kişi yaralanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil kaza yapmış, kazada 4 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralılardan 16 yaşındaki Muhammed Efe Yolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Kırıkkale-Samsun karayolu Delice ilçesi yakınlarında 16 Ağustos tarihinde geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmi Y. idaresindeki 09 ACB 251 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Defalarca takla atan otomobil yol kenarına uçtu. Olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Hilal Y., Şahin Y. Necmi Y. ve Muhammed Efe Yolcu ambulanslarla kentteki çeşitli Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki Muhammed Efe Yolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ölen gencin cenazesi önce Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bugün öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Asri Mezarlığına defnedildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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