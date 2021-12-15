Son dakika... Kırıkkale'de "zehir" operasyonu: Tarihi geçmiş ürüne para cezası - Haberler
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Son dakika... Kırıkkale'de "zehir" operasyonu: Tarihi geçmiş ürüne para cezası

Son dakika... Kırıkkale'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kırıkkale'de yılbaşı öncesi başlatılan "zehir" operasyonunda, tarihi geçmiş ürün bulunduran iş yerine 3 bin 200 lira para cezası uygulandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de yılbaşı öncesi başlatılan "zehir" operasyonunda, tarihi geçmiş ürün bulunduran iş yerine 3 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Defterdarlık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan 20 ekip, yaptığı "zehir" operasyonunda alkol satış izni bulunan 23 iş yerini denetledi.

Son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran iş yerine ise 3 bin 200 lira para cezası uygulandı. Belge kontrolü yapan ekipler, iş yeri sahiplerine sahte içki satmamaları konusunda uyarıda bulundu. - KIRIKKALE

Son dakika... Kırıkkale'de zehir operasyonu: Tarihi geçmiş ürüne para cezası

Son dakika... Kırıkkale'de zehir operasyonu: Tarihi geçmiş ürüne para cezası

Son dakika... Kırıkkale'de zehir operasyonu: Tarihi geçmiş ürüne para cezası

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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