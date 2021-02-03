Son dakika! Kırıkkale'de uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tütün kaçakçılığı ile uyuşturucu ve uyarıcı madde satışına yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, 5 kilo 800 gram kıyılmış tütün, 3 bin 820 adet doldurulmuş makaron, 72 adet yeşil reçeteye tabi olduğu değerlendirilen ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik