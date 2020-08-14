Son dakika! Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri: Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
14.08.2020 20:09 | Son Güncelleme: 14.08.2020 21:06
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yer temin edenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 355 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli Ö.M. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Kaynak: AA