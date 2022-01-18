Son Dakika | Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son Dakika | Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Son Dakika | Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde uyuşturucu madde ticari yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu E.T'nin uyuşturucu madde sattığını tespit eden ekipler, şüpheliyi kent merkezinde yakaladı.

Ekipler, zanlının ikametinde yaptığı aramada, satışa hazır paketler halinde bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kırıkkale, Narkotik, Güncel, Haber

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