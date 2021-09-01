Son dakika: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Son dakika: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Narkotik polisi tarafından Y.Ş. isimli şüphelinin uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Evinde yapılan aramada; satışa hazır 1,15 gram "metamfetamin" maddesi ile uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan materyaller ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan "PİDE" tabir edilen cam düzenek ele geçirildi.

Y.Ş. gözaltına alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOM polisi tarafından yapılan operasyonda da Sanayi Mahallesinde bir adreste yapılan aramalarda; 2adet çalıntı olduğu belirlenen tabanca 100 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefetten suçundan adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Son dakika: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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