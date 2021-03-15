Son dakika... Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu, 1 gözaltı
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Son dakika... Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu, 1 gözaltı

15.03.2021 12:46 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:50
Son dakika... Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu, 1 gözaltı

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretine karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede ekipler merkez Fabrikalar Mahallesinde ikamet eden M.K. (52) isimli şahsın ev ve eklentilerinde aramalarda bulundu.

Aramalarda 13 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu içme aparatı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 6 av tüfeği fişeği, 8 tabanca mermisi ele geçirildi.

Söz konusu şahıs gözaltına alındı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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