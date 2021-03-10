Son dakika... Kırıkkale'de üç araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Kırıkkale'de üç araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı

10.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:51
Son dakika... Kırıkkale'de üç araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı

Son dakika haber: Kırıkkale'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

Kırıkkale'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Kırıkkale istikametine seyir halinde olan A.A. idaresindeki 18 EC 647 plakalı araç, aynı yönde ilerleyen K.G. idaresindeki 06 EN 738 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 18 EC 647 plakalı araç yolun sol şeridine savrularak durdu. Bu esnada aynı istikamette olan Y.Ş. idaresindeki 06 GKU 85 plakalı araç da duramayıp aynı araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken polisler de olası başka bir kazanın önüne geçmek için alanda güvenlik önlemi aldı.

Üç aracın karıştığı kazada sürücü A.A. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Y.Ş., R.Ş. ve H.Ş. hafif yaralandı.

Bir süre kontrollü ulaşımın sağlandığı yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. - KIRIKKALE

Son dakika... Kırıkkale'de üç araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika... Kırıkkale'de üç araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı
Son dakika... Kırıkkale'de üç araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan Rasim Öztekin
Spor Mustafa Er Arda Turan Caner Erkin Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Kırıkkale'de üç araçlı zincirleme kaza: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 11:52:51. #1.16#
title