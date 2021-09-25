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Son dakika: Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi ayağından vuran zanlı gözaltına alındı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Son dakika: Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi ayağından vuran zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberler... Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi tabancayla ayağından vuran şüpheli gözaltına alındı.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi tabancayla ayağından vuran şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi 2281. Sokak'ta aralarında husumet bulunduğu öğrenilen D.T. ile B.P. (18) arasında çıkan tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.T. tabancayla B.P'ye ateş etti.

Tabanca seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ayağından yaralanan B.P, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçak zanlı, kent merkezinde gözaltına alındı.

Son dakika: Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi ayağından vuran zanlı gözaltına alındı

Son dakika: Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi ayağından vuran zanlı gözaltına alındı

Son dakika: Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi ayağından vuran zanlı gözaltına alındı

Son dakika: Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi ayağından vuran zanlı gözaltına alındı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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