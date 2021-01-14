Son dakika... Kırıkkale'de polisten kaçarken araçtan attığı poşetten uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı
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Son dakika... Kırıkkale'de polisten kaçarken araçtan attığı poşetten uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

14.01.2021 20:11 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:14
Son dakika... Kırıkkale'de polisten kaçarken araçtan attığı poşetten uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de polisten kaçmaya çalışırken araçtan attığı poşette uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de polisten kaçmaya çalışırken araçtan attığı poşette uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde polisin "Dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan İ.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan D.S. ve M.A. da cezaevine gönderildi.

İ.Ç. dün aracıyla Fevzi Çakmak Caddesi'ne ters yönden girmiş ve polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmıştı. Yarım saatlik kovalamacanın ardından Yenimahalle 121. Sokak'ta durdurulan aracın sürücüsü gözaltına alınmış, araçtan atılan poşette yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu ele geçirilmişti.

Şüphelinin yanında 2 yaşındaki kız çocuğunun da bulunduğu belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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