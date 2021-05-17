Son dakika! Kırıkkale'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika! Kırıkkale'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika! Kırıkkale'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kırıkkale'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

M.A. (66) idaresindeki 16 ARR 90 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 55. kilometresinde refüjdeki trafik levhasına çarptıktan sonra savrularak karşı yönden gelen S.A. (61) idaresindeki 06 BK 3336 plakalı tırla çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, otomobilde sıkışan S.S.A'nın (65) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücüler ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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