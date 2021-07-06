Son dakika... Kırıkkale'de öldürülen kişinin cinayet zanlısı tutuklandı
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Son dakika... Kırıkkale'de öldürülen kişinin cinayet zanlısı tutuklandı

Son dakika... Kırıkkale'de öldürülen kişinin cinayet zanlısı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de öldürülen kişinin cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de öldürülen kişinin cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de E.B.'yi (45) öldüren cinayet zanlısı F.Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

E.B. (45), dün sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi'ndeki boş bir arazide bıçak ve tabancayla öldürülmüş halde bulunmuştu. Bunun üzerine olayın şüphelisi F.Ş., polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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