Son Dakika | Kırıkkale'de koca dehşeti: Boşanma davasına yarım saat kala adliye otoparkında eşini bıçakladı
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Son Dakika | Kırıkkale'de koca dehşeti: Boşanma davasına yarım saat kala adliye otoparkında eşini bıçakladı

20.10.2020 17:28 | Son Güncelleme: 20.10.2020 17:36

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kırıkkale'de koca dehşeti: Boşanma davasına yarım saat kala adliye otoparkında eşini bıçakladı Adliyeye ekmek bıçağı ile gelen kişi, mahkemeye yarım saat kala eşini bıçakladı Kırıkkale'de boşanma davasının olduğu gün adliyeye giden 30 yaşındaki kadın, mahkemeye yarım saat kala eşi tarafından...

Kırıkkale'de koca dehşeti: Boşanma davasına yarım saat kala adliye otoparkında eşini bıçakladı

Adliyeye ekmek bıçağı ile gelen kişi, mahkemeye yarım saat kala eşini bıçakladı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de boşanma davasının olduğu gün adliyeye giden 30 yaşındaki kadın, mahkemeye yarım saat kala eşi tarafından ekmek bıçağıyla yaralandı.

Olay, saat 13.45 sıralarında Kırıkkale Adliyesi'nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da eczacı kalfası olarak çalışan M.E. (35), eşi K.E. ile boşanma davasına yarım saat kala adliye otoparkında tartışma yaşadı. Burada tartışmanın büyümesiyle M.E., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile M.E.'yi bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağ bacağından yaralanan K.E. isimli kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. K.E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sırasında adliye polisi tarafından gözaltına alınan M.E., ifadesi alınması üzerine emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Dakika | Kırıkkale'de koca dehşeti: Boşanma davasına yarım saat kala adliye otoparkında eşini bıçakladı
Son Dakika | Kırıkkale'de koca dehşeti: Boşanma davasına yarım saat kala adliye otoparkında eşini bıçakladı
Son Dakika | Kırıkkale'de koca dehşeti: Boşanma davasına yarım saat kala adliye otoparkında eşini bıçakladı
Son Dakika | Kırıkkale'de koca dehşeti: Boşanma davasına yarım saat kala adliye otoparkında eşini bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

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