Son dakika... Kırıkkale'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika... Kırıkkale'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

24.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:23
Son dakika... Kırıkkale'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Kırıkkale'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Kırıkkale'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, H.A.K'nin kente içi dolu makaron getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kent girişinde şüphelinin bulunduğu aracı durduran ekipler, araçta yaptığı aramada, 9 bin 500'ü dolu toplam 29 bin 500 makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli H.A.K. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında F.D. ve S.D'nin kent merkezinde uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalayan şüphelilerin üzerinde, 2,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D. ve S.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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