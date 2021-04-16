Son Dakika | Kırıkkale'de kaçak silah operasyonu
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Son Dakika | Kırıkkale'de kaçak silah operasyonu

Son Dakika | Kırıkkale'de kaçak silah operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Kırıkkale'de silah kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 8 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kırıkkale'de silah kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 8 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca kent genelinde silah kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu neticede Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşeyh köyünde 3 şahsın evinde ve eklentilerinde aramalarda bulunuldu. Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı adreslerde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız av tüfeği ve toplamda 94 fişek ele geçirildi.

Şüpheli 3 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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