Son Dakika | Kırıkkale'de kaçak kazıya 9 gözaltı
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Son Dakika | Kırıkkale'de kaçak kazıya 9 gözaltı

12.01.2021 15:52 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:00
Son Dakika | Kırıkkale'de kaçak kazıya 9 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yaptığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yaptığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde, S.S'nin (41) bahçesinde define için kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçip köye giden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda S.S, A.Ö, Y.M. ve Ü.D. suçüstü yakalandı. Ayrıca 4 kişi ile birlikte hareket edip bahçede bulunan 5 kişi de gözaltına alındı. Yapılan incelemede, yaklaşık 15 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde çukur kazıldığı belirlenirken, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan 9 şüphelilerin işlemleri sürüyor.


Son Dakika | Kırıkkale'de kaçak kazıya 9 gözaltı
Son Dakika | Kırıkkale'de kaçak kazıya 9 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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