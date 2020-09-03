Son dakika! Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Son dakika! Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Son dakika! Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
03.09.2020 02:49 | Son Güncelleme: 03.09.2020 03:26

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Murat İ'nin kullandığı 34 JN 5619 plakalı otomobil ile Mustafa E. idaresindeki 71 AAZ 169 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Vali Konağı yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 71 AAZ 169 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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