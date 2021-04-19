Kırıkkale'de iki katlı evde yangın
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Kırıkkale'de iki katlı evde yangın

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de iki katlı evde yangınKIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde 2 katlı bir evin çatısında yangın çıktı.

Kırıkkale'de iki katlı evde yangın

KIRIKKALE'nin Bahşili ilçesinde 2 katlı bir evin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, evde hasar meydana geldi.

Yangın, saat 00.20 sıralarında Bahşili ilçesi Doğanay Mahallesi'nde Dursun ve Şerife Uzun çiftine ait 2 katlı evin çatısında meydana geldi. Çatı katında bulunan eski araç lastiklerinin tutuşması sonucu alevler kısa sürede evin ikinci katına sıçradı. Evde yaşayan çift ise yangını fark eden komşularının yardımıyla evden çıkarıldı. İhbar üzerine, olay yerine Kırıkkale Belediyesi ve Bahşili Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangında, evin ikinci katında ve çatısında hasar meydana geldi.

Kırıkkale'de iki katlı evde yangın
Kırıkkale'de iki katlı evde yangın
Kırıkkale'de iki katlı evde yangın
Kırıkkale'de iki katlı evde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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